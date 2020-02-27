На Семеновке снова нашли мину

Сотрудники пиротехнического подразделение ГСЧС во время отработки территории по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов обнаружили минометную мину 82 мм.

Боеприпас нашли 21 февраля на ул. Нарвской, в мкр-не Семеновка. Спасатели тщательно проверили прилегающую зону, но других опасных находок не обнаружили.

Сотрудники 6 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области просят граждан соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами. Спасатели напоминают, что самостоятельно идентифицировать, обезвреживать и вообще трогать опасные находки категорически запрещено. Не нужно заливать, засыпать или чем-то накрывать неизвестный предмет. В случае его обнаружения нужно срочно позвонить по номерам 101 или 102.