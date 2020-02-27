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Фотофакт

Парковочный коллапс

На Семеновке снова нашли мину

Светлана Вьюниченко
27 февраля 2020 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сотрудники пиротехнического подразделение ГСЧС во время отработки территории по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов обнаружили минометную мину 82 мм.

Боеприпас нашли 21 февраля на ул. Нарвской, в мкр-не Семеновка. Спасатели тщательно проверили прилегающую зону, но других опасных находок не обнаружили. 

Сотрудники 6 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области просят граждан соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами. Спасатели напоминают, что самостоятельно идентифицировать, обезвреживать и вообще трогать опасные находки категорически запрещено. Не нужно заливать, засыпать или чем-то накрывать неизвестный предмет. В случае его обнаружения нужно срочно позвонить по номерам 101 или 102.

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Комментарии к статье «На Семеновке снова нашли мину»

Сотрудники пиротехнического подразделение ГСЧС во время отработки территории по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов обнаружили минометную мину 82 мм.

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