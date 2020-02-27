За неделю - 7 укусов собак

|27 февраля 2020
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Почти весенняя погода актуализировала тему бродячих животных. Особенно много жалоб поступило из района «Кузни». Там жителям не дает покоя стая из 9 собак, некоторые из которых ведут себя агрессивно.
«Все как всегда. Кто-то их подкармливает. А мы боимся детей в школу отпускать, потому что уже были случаи укусов. Даже взрослый испугается, когда на него несется собачья стая», - говорят люди.
По словам жителей микрорайона, они обращались и в КАТП, и к волонтерам. Первые им ответили, что на такие вызовы не выезжают. А волонтеры рассказали, что в приюте мест сейчас нет. И попросили не беспокоиться, если собака чипированная.
«Но наличие чипа не лишает животное ни зубов, ни агрессии», - резонно замечают славянцы и просят местные власти решить проблему.
- Проблема имеет два решения. Принудительный отлов у нас в городе заблокирован зоозащитниками. Поэтому мы пошли по другому пути - стерилизация и выпуск в естественную среду обитания. Назвать эту меру кардинальной нельзя. Скорее, она успокоительная, - говорит городской голова Вадим Лях.
Он также напомнил, что в Славянске должен появиться стерилизационный центр. Правда, как объяснила главный эколог Лариса Соловей, пока этот вопрос находится в области на рассмотрении и «немного завис».
По мнению мэра, ни приют, ни стерилизация не решат проблемы. Она будет актуальна, пока не будут приняты меры на законодательном уровне. Например, об обязательной стерилизации домашних животных и больших штрафах за выпущенных «на волю» щеночках и котятах.
- Свой вклад могу внести тем, что возьму щенка из приюта. Попросил подыскать мне подходящего. Призываю всех, кто имеет возможность. поступить так же, - сказал градоначальник.
Лариса Соловей, в свою очередь, объяснила, что если беспризорные животные представляют угрозу, жители города могут звонить в УЖКХ. Там эта информация собирается и в итоге, на место выезжают волонтеры. Такая схема существует, потому что местные власти пока не заключили договор на отлов бродячих животных с какой-либо компанией. Поэтому делать это могут только активисты на общественных началах.
Добавим, что по данным горздрава, лишь за прошедшую неделю от укусов собак пострадали 7 человек. С начала нынешнего года укушенных в городе было 37. За минувший год - 305.
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• Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам
26 февраля 2020
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• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
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23 февраля 2020
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20 февраля 2020
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Комментарии к статье «За неделю - 7 укусов собак»
Почти весенняя погода актуализировала тему бродячих животных. Особенно много жалоб поступило из района «Кузни». Там жителям не дает покоя стая из 9 собак, некоторые из которых ведут себя агрессивно.