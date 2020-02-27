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Фотофакт

Парковочный коллапс

За неделю - 7 укусов собак

Светлана Вьюниченко
27 февраля 2020 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вадим Лях обещает внести свой вклад в уменьшение популяции беспризорных животных. Он подыскивает щеночка из приюта. Мэр просит горожан, которые имеют такую возможность, последовать его примеру.

Почти весенняя погода актуализировала тему бродячих животных. Особенно много жалоб поступило из района «Кузни». Там жителям не дает покоя стая из 9 собак, некоторые из которых ведут себя агрессивно.

«Все как всегда. Кто-то их подкармливает. А мы боимся детей в школу отпускать, потому что уже были случаи укусов. Даже взрослый испугается, когда на него несется собачья стая», - говорят люди.

По словам жителей микрорайона, они обращались и в КАТП, и к волонтерам. Первые им ответили, что на такие вызовы не выезжают. А волонтеры рассказали, что в приюте мест сейчас нет. И попросили не беспокоиться, если собака чипированная.

«Но наличие чипа не лишает животное ни зубов, ни агрессии», - резонно замечают славянцы и просят местные власти решить проблему.

- Проблема имеет два решения. Принудительный отлов у нас в городе заблокирован зоозащитниками. Поэтому мы пошли по другому пути - стерилизация и выпуск в естественную среду обитания. Назвать эту меру кардинальной нельзя. Скорее, она успокоительная, - говорит городской голова Вадим Лях. 

Он также напомнил, что в Славянске должен появиться стерилизационный центр. Правда, как объяснила главный эколог Лариса Соловей, пока этот вопрос находится в области на рассмотрении и «немного завис». 

По мнению мэра, ни приют, ни стерилизация не решат проблемы. Она будет актуальна, пока не будут приняты меры на законодательном уровне. Например, об обязательной стерилизации домашних животных и больших штрафах за выпущенных «на волю» щеночках и котятах.

- Свой вклад могу внести тем, что возьму щенка из приюта. Попросил подыскать мне подходящего. Призываю всех, кто имеет возможность. поступить так же, - сказал градоначальник.

Лариса Соловей, в свою очередь, объяснила, что если беспризорные животные представляют угрозу, жители города могут звонить в УЖКХ. Там эта информация собирается и в итоге, на место выезжают волонтеры. Такая схема существует, потому что местные власти пока не заключили договор на отлов бродячих животных с какой-либо компанией. Поэтому делать это могут только активисты на общественных началах.

Добавим, что по данным горздрава, лишь за прошедшую неделю от укусов собак пострадали 7 человек. С начала нынешнего года укушенных в городе было 37. За минувший год - 305.

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Комментарии к статье «За неделю - 7 укусов собак»

Почти весенняя погода актуализировала тему бродячих животных. Особенно много жалоб поступило из района «Кузни». Там жителям не дает покоя стая из 9 собак, некоторые из которых ведут себя агрессивно.

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