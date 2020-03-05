Каннабис по-прежнему под запретом

У жителя Славянска полиция обнаружила дома запасы марихуаны. Обработанные и приготовленные к употреблению вещества были выявлены в результате обыска. До этого в поле зрения правоохранителей мужчина не попадал.

К оперативным мероприятиям сотрудники уголовного розыска приступили после получения сигнала о том, что 31-летний житель микрорайона Железнодорожный в своем доме хранит и употребляет наркотические вещества. Получив санкцию суда на проведение обыска, полицейские осмотрели домостроение и обнаружили около десятка свертков с марихуаной, а также приспособления для ее употребления. Изъятые предметы отправлены на экспертизу.

По данному факту проводится досудебное расследование с квалификацией по ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта), что карается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.