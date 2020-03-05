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Фотофакт

Городские скверы

Пришла в гости и украла три телефона

Павел Коротенко
5 марта 2020 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, в правоохранительные органы обратился житель села Ставки Лиманского района. Мужчина заявил о пропаже хранившихся у него дома смартфонов.

Как рассказал 35-летний пострадавший, пропажу гаджетов он обнаружил утром. Несколько раз тщательно осмотрев комнаты, мужчина понял, что дальнейшие поиски бесцельны и обратился к правоохранителям. 

Оперативники определили круг лиц, потенциально причастных к данному правонарушению. Больше всего подозрений вызвала 26-летняя знакомая заявителя, ранее уже привлекавшаяся к ответственности за кражи.

В ходе общения с полицией женщина призналась в содеянном и сообщила, что смартфоны и телефон она похитила для перепродажи, пока хозяин украденного имущества отдыхал. На этапе досудебного расследования ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража). Санкция статьи регламентирует наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Комментарии к статье «Пришла в гости и украла три телефона»

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, в правоохранительные органы обратился житель села Ставки Лиманского района. Мужчина заявил о пропаже хранившихся у него дома смартфонов.

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