Неля Штепа проиграла суд против Ирины Геращенко

Об этом народная избранница написала на своей странице в соцсети Facebook. «Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы, которая подала иск на меня о защите чести и достоинства. 17 марта - следующий суд, где против меня судятся экс-«беркутовцы» Амброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей «чести и достоинства», - пишет парламентарий.

Нардеп добавила, что экс-«беркутовцы» подали на нее в суд «за то, что наша команда категорически отказывалась включать их в так называемый список на обмен с боевиками».

Напомним также, что Неля Штепа подала иск на Ирину Геращенко в 2018 году, когда та занимала пост вице-спикера ВР. Нардеп до этого припомнила заявления Штепы о том, что та «публично звала на Донбасс войска России, за что против нее было открыто уголовное производство».