По делу Воропаева заслушают Ляха и Штепу

В Славянском горрайонном суде состоялось предварительное судебное заседание по делу заместителя городского головы Виктора Воропаева. Чиновник подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы или организации.

Как сообщила сторона обвинения, «28 апреля 2014 года Воропаев, будучи депутатом Славянского городского совета и заместителем Славянского городского головы, был выбран председательствующим на 62-й внеочередной сессии городского совета 6-го созыва, вынес на повестку дня и сам лично проголосовал за утверждение на должности руководителя исполнительного комитета участника террористической организации «ДНР» Вячеслава Пономарева, и подготовку и проведение 11 мая 2014 года на территории города Славянска и части Славянского района «референдума». На той же сессии депутаты проголосовали за создание «Народной дружины». По сути, это стало легализацией боевиков.

Прокурор просил суд избрать для обвиняемого меру пресечения в виде залога в размере 630,6 тысячи гривен. По его мнению, чиновник может скрываться от суда в аннексированном Крыму, где у его жены имеется недвижимость. Также, по имеющимся у обвинения сведениям, Виктор Воропаев уже пересекал КПВВ «Чонгар».

Адвокат подсудимого Юлия Семенчук, наоборот, обратилась к суду с просьбой о рассмотрении дела в закрытом режиме. Мотивировала она это тем, что стрим из зала заседаний могут посмотреть свидетели. Кроме того, по ее мнению, на суде могут быть разглашены сведения, содержащие государственную тайну.

Не удовлетворила адвоката и просьба о залоге. По ее словам, находясь под домашним арестом, ее подзащитный не работал и фактически не получал доход. Поэтому его материальное положение ухудшилось.

Сам обвиняемый, рассказывая о событиях 2014 года, заявил, что остался в городе «для того, чтобы выполнить свой медицинский долг с теми врачами, которые здесь оказывали медицинскую помощь».

- Я надеюсь, что в справедливом, честном суде смогу отстоять свое честное имя, - сказал он.

В итоге суд отклонил ходатайство о залоге. Виктору Воропаеву назначили меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток. Также адвокаты заявили о вызове 36 свидетелей. Среди них - экс-мэр Неля Штепа, нынешний городской голова Вадим Лях, секретарь горсовета Жан Ким, начальник отдела здравоохранения Елена Джим. Отметим, что Вадим Лях, комментируя событие, уже подтвердил свое намерение свидетельствовать в суде.

Следующее заседание, на котором должно начаться рассмотрение дела по сути, назначено на 10 марта. Вопреки ходатайству стороны защиты, оно будет открытым.