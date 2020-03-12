|12 марта 2020
|Просмотров: 71
|
Сотрудники Славянского ОП выявили и изъяли на складе одного их магазинов 1980 бутылок алкоголя, на которых были обнаружены признаки подделки марок акцизного сбора. Стоимость контрафактной продукции составляет порядка 400 тыс. грн.
Поверку торгового объекта правоохранители начали после поступившего сообщения. Под процессуальным руководством Славянской прокуратуры полицейские повели санкционированный судом обыск помещения и выявили в нем 3740 литров ликеро-водочной продукции, а также 104 пластиковых емкости и 36 канистр со спиртом.
По данному факту открыто уголовное поризводство по ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью продажи товаров или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государстенно лотереи, марок акцизного сбора или голографических защитных элементов). Максимальное наказание за данный вид хозяйственного преступления – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
12 марта 2020
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
• Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями
• На горе Карачун почтили память погибших бойцов
• Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал
• Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны
• На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией
• Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену
• Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя
9 марта 2020
• Где лучше оформить онлайн-кредит
• Отдых в Одессе: когда планировать, что стоит посмотреть
5 марта 2020
• «Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»
• «Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги
• Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией
• Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете
• Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО
• Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
— 12 марта 2020 —
Бывший сотрудник Святогорского отдела полиции Павел Панасюк, виновный в совершении смертельного ДТП, скрылся от правосудия и в настоящее время объявлен в розыск.
— 12 марта 2020 —
Невеселым получился праздник у жителей нескольких улиц мкр-на Машмет. 7 марта здесь случился прорыв канализации. В небо забил гейзер из нечистот.
— 12 марта 2020 —
Полиция объявила о подозрении 39-летнему жителю Николаевки, который для совершения кражи разобрал стену частного гаража.
— 5 марта 2020 —
В Славянском горрайонном суде состоялось предварительное судебное заседание по делу заместителя городского головы Виктора Воропаева. Чиновник подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы или организации.
Приветствую, гость! Вход
12 марта 2020
• Когда в Славянске закончится отопительный сезон
• В областном этапе конкурса МАН победили 16 школьников из Славянска
• На Славкурорте опять намечается «конец света»
• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
• Горбольницу №1 закрывают на ремонт
• Проверка водоемов пока под вопросом
• Ремонт ул. Олексы Тихого: заявка есть, денег нет
• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
• Мусороперегрузочную станцию будут строить не в Славянске
• Славянский ЦПАУ - флагман по борьбе с очередями
• На горе Карачун почтили память погибших бойцов
• Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал
• Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны
• На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией
• Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену
• Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя
9 марта 2020
• Где лучше оформить онлайн-кредит
• Отдых в Одессе: когда планировать, что стоит посмотреть
5 марта 2020
• «Шахтер» прошел «Бенфику» и сыграет с «Вольсфургом»
• «Эль-классико», трофей «МанСити», лидерство братьев Индзаги
• Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией
• Комбат дзю-дзюцу: чертова дюжина наград и 3-е место в командном зачете
• Переселенцам начали давать жилье в Славянске. На очереди ветераны АТО
• Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса
• Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны
• Что делать, если переплатили ликвидированному жэку
• Тубдиспансер в Славянске не закроют, а больница не поменяется местами с поликлиникой
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя»
Сотрудники Славянского ОП выявили и изъяли на складе одного их магазинов 1980 бутылок алкоголя, на которых были обнаружены признаки подделки марок акцизного сбора. Стоимость контрафактной продукции составляет порядка 400 тыс. грн.