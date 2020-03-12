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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя

Павел Коротенко
12 марта 2020 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сотрудники Славянского ОП выявили и изъяли на складе одного их магазинов 1980 бутылок алкоголя, на которых были обнаружены признаки подделки марок акцизного сбора. Стоимость контрафактной продукции составляет порядка 400 тыс. грн.

Поверку торгового объекта правоохранители начали после поступившего сообщения. Под процессуальным руководством Славянской прокуратуры полицейские повели санкционированный судом обыск помещения и выявили в нем 3740 литров ликеро-водочной продукции, а также 104 пластиковых емкости и 36 канистр со спиртом. 

По данному факту открыто уголовное поризводство по ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью продажи товаров или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государстенно лотереи, марок акцизного сбора или голографических защитных элементов). Максимальное наказание за данный вид хозяйственного преступления – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Комментарии к статье «Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя»

Сотрудники Славянского ОП выявили и изъяли на складе одного их магазинов 1980 бутылок алкоголя, на которых были обнаружены признаки подделки марок акцизного сбора. Стоимость контрафактной продукции составляет порядка 400 тыс. грн.

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