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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену

Павел Коротенко
12 марта 2020 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полиция объявила о подозрении 39-летнему жителю Николаевки, который для совершения кражи разобрал стену частного гаража.

Сообщение о краже имущества из гаража поступило в правоохранительные органы в прошлом месяце. Выехав на место преступления, оперативники выяснили, что принадлежавшие 30-летнему николаевцу вещи исчезли сквозь пролом в стене его гаража. В результате следственных мероприятий полицейские установили личность возможного правонарушителя. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. 

Чтобы остаться незамеченным, действовал злоумышленник ночью. «Прорубив» стену гаража, правонарушитель вынес из помещения электроприборы и автомобильные колеса. Похищенное он сперва спрятал неподалеку, а следующей ночью перенес домой с целью дальнейшей перепродажи. 

В настоящее время украденное имущество изъято. Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 115 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение), что грозит заключением на срок от 3 до 6 лет.

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Комментарии к статье «Чтобы украсть чужое имущество, злоумышленник прошел сквозь стену»

Полиция объявила о подозрении 39-летнему жителю Николаевки, который для совершения кражи разобрал стену частного гаража.

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