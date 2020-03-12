|12 марта 2020
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Невеселым получился праздник у жителей нескольких улиц мкр-на Машмет. 7 марта здесь случился прорыв канализации. В небо забил гейзер из нечистот.
Коммунальное ЧП коснулось жителей ул. Индустриальная и Машчерметовская. Прохудившийся участок трубы заменили на следующий день Но, как оказалось, к 10 марта аварию все же ликвидировали не полностью.
Об этом заявила жительница ул. Индустриальной, явившись в кабинет городского головы. По словам женщины, двух машин водоканала, которые занимались ликвидацией чрезвычайной ситуации, явно не хватало. Но дополнительного транспорта не оказалось.
- Погода была теплая. Все уже впиталось в землю. А откачка почти не проводилась. Нечистоты собрались на ул. Григория Данилевского. В том месте, где как раз хотят устанавливать детскую площадку. Скоро начнется жара, испарения, и дети будут этим дышать, - возмущалась жительница микрорайона.
По словам мэра, ситуацию постараются исправить. Но что будут делать с впитавшимися стоками, осталось неясным.
Отметим, что масштабная авария канализации в этом месте происходит не впервые. Такой же «гейзер» жители Машмета наблюдали и в начале февраля.
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Комментарии к статье «На праздники частный сектор Машмета затопило канализацией»
Невеселым получился праздник у жителей нескольких улиц мкр-на Машмет. 7 марта здесь случился прорыв канализации. В небо забил гейзер из нечистот.