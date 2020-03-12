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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал

Павел Коротенко
12 марта 2020 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Павел Панасюк (справа) в зале суда со своим адвокатом.

Бывший сотрудник Святогорского отдела полиции Павел Панасюк, виновный в совершении смертельного ДТП, скрылся от правосудия и в настоящее время объявлен в розыск.

Напомним, что в 1 августа 2015 года, находясь за рулем автомобиля "Toyota Prado", Павел Панасюк допустил лобовое столкновение с автомобилем «Skoda», в салоне которого ехала пожилая семейная пара и их 10-летний внук. В результате аварии все они получили не совместимые с жизнью травмы. Виновник столкновения с места происшествия скрылся и позже пытался сбить следствие со следа, заявив об угоне принадлежащей ему машины.

Рассмотрение дела производилось Славянским горрайонным судом, который признал водителя виновным. Приговор был оглашен в 2018 году – 9 лет лишения свободы. Обвиняемый подал апелляцию, однако в феврале 2020 года апелляционный суд Донецкой области оставил решение суда первой инстанции в силе. 

На этом заседании адвокат потерпевшей стороны просил назначить виновнику трагедии меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако служители Фемиды отклонили ходатайство. 

В начале марта стало известно, что Павел Панасюк исчез. По крайней мере, по месту проживания полиция обнаружить его не смогла, после чего фигуранта объявили в розыск. Как уверяют в горотделе полиции, активные розыскные мероприятия продолжаются.

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Комментарии к статье «Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал»

Бывший сотрудник Святогорского отдела полиции Павел Панасюк, виновный в совершении смертельного ДТП, скрылся от правосудия и в настоящее время объявлен в розыск.

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