Осужденный на 9 лет экс-полицейский сбежал

Бывший сотрудник Святогорского отдела полиции Павел Панасюк, виновный в совершении смертельного ДТП, скрылся от правосудия и в настоящее время объявлен в розыск.

Напомним, что в 1 августа 2015 года, находясь за рулем автомобиля "Toyota Prado", Павел Панасюк допустил лобовое столкновение с автомобилем «Skoda», в салоне которого ехала пожилая семейная пара и их 10-летний внук. В результате аварии все они получили не совместимые с жизнью травмы. Виновник столкновения с места происшествия скрылся и позже пытался сбить следствие со следа, заявив об угоне принадлежащей ему машины.

Рассмотрение дела производилось Славянским горрайонным судом, который признал водителя виновным. Приговор был оглашен в 2018 году – 9 лет лишения свободы. Обвиняемый подал апелляцию, однако в феврале 2020 года апелляционный суд Донецкой области оставил решение суда первой инстанции в силе.

На этом заседании адвокат потерпевшей стороны просил назначить виновнику трагедии меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако служители Фемиды отклонили ходатайство.

В начале марта стало известно, что Павел Панасюк исчез. По крайней мере, по месту проживания полиция обнаружить его не смогла, после чего фигуранта объявили в розыск. Как уверяют в горотделе полиции, активные розыскные мероприятия продолжаются.