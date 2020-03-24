Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина

Из-за карантина Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес на 6 апреля избрание меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Из-за карантина Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес на 6 апреля избрание меры пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По словам адвоката Александра Тананакина, еще неделю назад сторона защиты направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за карантина: "В этих условиях Штепе трудно доехать из Славянска, где она находится дома, в Харьков, поэтому дату очередного заседания суда было оговорено заранее".

Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. 5 июня 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й по счету, состав судейской коллегии, который будет рассматривать дело Штепы снова.