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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
30 марта 2020 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Служба безопасности Украины выявила в окрестностях Славянска тайник с большим количеством пластида. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как проинформировали в отделе коммуникаций Службы безопасности Украины, тайник был обустроен на окраине Славянска Донецкой области недалеко от жилого массива. В недостроенном строении хозяйственного предназначения в фундаменте была создана ниша, где находилось около 30 килограмм пластида, что в эквиваленте тротила превышает более 40 килограмм.

«Из схрона, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, равного более 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте», - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По версии украинских спецслужб, тайник, вероятнее всего, был создан диверсантами для осуществления террористических операций. В отношении инцидента было открыто криминальное производство по статье 263 Криминального кодекса Украины. Также решается вопрос об утилизации взрывчатки в соответствии с существующими нормами.

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Комментарии к статье «Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида»

Служба безопасности Украины выявила в окрестностях Славянска тайник с большим количеством пластида. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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