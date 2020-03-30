Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

|30 марта 2020
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Служба безопасности Украины выявила в окрестностях Славянска тайник с большим количеством пластида. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как проинформировали в отделе коммуникаций Службы безопасности Украины, тайник был обустроен на окраине Славянска Донецкой области недалеко от жилого массива. В недостроенном строении хозяйственного предназначения в фундаменте была создана ниша, где находилось около 30 килограмм пластида, что в эквиваленте тротила превышает более 40 килограмм.
«Из схрона, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, равного более 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте», - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По версии украинских спецслужб, тайник, вероятнее всего, был создан диверсантами для осуществления террористических операций. В отношении инцидента было открыто криминальное производство по статье 263 Криминального кодекса Украины. Также решается вопрос об утилизации взрывчатки в соответствии с существующими нормами.
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• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
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26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
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• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
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• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
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Служба безопасности Украины выявила в окрестностях Славянска тайник с большим количеством пластида. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.