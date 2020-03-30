Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

Служба безопасности Украины выявила в окрестностях Славянска тайник с большим количеством пластида. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как проинформировали в отделе коммуникаций Службы безопасности Украины, тайник был обустроен на окраине Славянска Донецкой области недалеко от жилого массива. В недостроенном строении хозяйственного предназначения в фундаменте была создана ниша, где находилось около 30 килограмм пластида, что в эквиваленте тротила превышает более 40 килограмм.

«Из схрона, оборудованного в окрестностях Славянска, правоохранители изъяли почти 30 килограммов пластида, равного более 40 килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте», - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По версии украинских спецслужб, тайник, вероятнее всего, был создан диверсантами для осуществления террористических операций. В отношении инцидента было открыто криминальное производство по статье 263 Криминального кодекса Украины. Также решается вопрос об утилизации взрывчатки в соответствии с существующими нормами.