Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Злоумышленник трижды ударил оппонента косой, от чего последний скончался на месте - так завершился конфликт двух знакомых. В тот же день подозреваемый, отбывавший условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, был помещен в ИВС.

Около полуночи в Славянскоий отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном домовладении неподалеку от железнодорожного вокзала произошло убийство.

На месте происшествия участники следственно-оперативной группы обнаружили труп мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что смертельные ранения погибшему нанес сын хозяина дома, с которым у него возник конфликт. Оружием послужила небольшая коса, которой 36-летний мужчина дважды ударил оппонента в ногу, а когда тот пытался убежать - в спину.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Известно, что в 2014 году мужчина уже был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений - часть из 8-летнего срока отбывал в местах лишения свободы, впоследствии был условно-досрочно освобожден.