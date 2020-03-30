|30 марта 2020
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Злоумышленник трижды ударил оппонента косой, от чего последний скончался на месте - так завершился конфликт двух знакомых. В тот же день подозреваемый, отбывавший условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, был помещен в ИВС.
Около полуночи в Славянскоий отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном домовладении неподалеку от железнодорожного вокзала произошло убийство.
На месте происшествия участники следственно-оперативной группы обнаружили труп мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти.
Полицейские установили, что смертельные ранения погибшему нанес сын хозяина дома, с которым у него возник конфликт. Оружием послужила небольшая коса, которой 36-летний мужчина дважды ударил оппонента в ногу, а когда тот пытался убежать - в спину.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Известно, что в 2014 году мужчина уже был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений - часть из 8-летнего срока отбывал в местах лишения свободы, впоследствии был условно-досрочно освобожден.
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• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
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• 29 марта Украина переходит на летнее время
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• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
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• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
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Комментарии к статье «Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого »
Злоумышленник трижды ударил оппонента косой, от чего последний скончался на месте - так завершился конфликт двух знакомых. В тот же день подозреваемый, отбывавший условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, был помещен в ИВС.