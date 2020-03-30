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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

30 марта 2020 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Злоумышленник трижды ударил оппонента косой, от чего последний скончался на месте - так завершился конфликт двух знакомых. В тот же день подозреваемый, отбывавший условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, был помещен в ИВС.

Около полуночи в Славянскоий отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном домовладении неподалеку от железнодорожного вокзала произошло убийство.

На месте происшествия участники следственно-оперативной группы обнаружили труп мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что смертельные ранения погибшему нанес сын хозяина дома, с которым у него возник конфликт. Оружием послужила небольшая коса, которой 36-летний мужчина дважды ударил оппонента в ногу, а когда тот пытался убежать - в спину.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Известно, что в 2014 году мужчина уже был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений - часть из 8-летнего срока отбывал в местах лишения свободы, впоследствии был условно-досрочно освобожден.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Комментарии к статье «Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого »

Злоумышленник трижды ударил оппонента косой, от чего последний скончался на месте - так завершился конфликт двух знакомых. В тот же день подозреваемый, отбывавший условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, был помещен в ИВС.

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