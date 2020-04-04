 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
4 апреля 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

К Краматорский отдел полиции обратился врач ДТМО с сообщением о том, что в больницу доставлен мальчика в тяжелом состоянии, который травмировался в результате падения с высоты.

Полицейские выяснили, что мальчик находился в детской комнате. В тот момент, когда мать отвлеклась, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал из окна второго этажа. 

Правоохранители призывают родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра у открытых окон. Убирайте мебель, чтобы дети не смогли использовать их, чтобы добраться до подоконника. Чаще всего они опираются на москитную сетку, которая не выдерживает под натиском веса, и часто это приводит к трагическим последствиям.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 апреля 2020

Как оформить паспорт в Славянске во время карантина

В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.

В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.

Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»

В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась

3 апреля 2020

Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически

Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров

Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске

Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942

В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка

2 апреля 2020

Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса

Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику

1 апреля 2020

Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру

В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы

Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны

Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля

Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки

В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев

Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт

31 марта 2020

Украинцы задекларировали на 42% больше доходов

Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках

В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645

Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения

30 марта 2020

В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Сивохо уволили с СНБО

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

29 марта 2020

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет

Также в разделе

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

— 30 марта 2020 —

Злоумышленник трижды ударил оппонента косой, от чего последний скончался на месте - так завершился конфликт двух знакомых. В тот же день подозреваемый, отбывавший условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, был помещен в ИВС.

Читать далее ⇒

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

— 30 марта 2020 —

Служба безопасности Украины выявила в окрестностях Славянска тайник с большим количеством пластида. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читать далее ⇒

Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

— 29 марта 2020 —

Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники. Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков сказал в эфире программы «Главная тема».

Читать далее ⇒

В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа

— 28 марта 2020 —

В Славянске оставленный без присмотра малыш выпал из окна многоэтажки. Квартира находилась на пятом этаже, и после падения с 15-метровой высоты у ребенка не было шансов. Прибывшей на место «скорой помощи» осталось лишь зафиксировать смерть в результате несчастного случая.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.»

К Краматорский отдел полиции обратился врач ДТМО с сообщением о том, что в больницу доставлен мальчика в тяжелом состоянии, который травмировался в результате падения с высоты.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Как оформить паспорт в Славянске во время карантина

В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.

В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»

Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров

Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась

Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически

Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 апреля 2020

Как оформить паспорт в Славянске во время карантина

В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.

В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.

Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»

В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась

3 апреля 2020

Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически

Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров

Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске

Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942

В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка

2 апреля 2020

Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса

Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику

1 апреля 2020

Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру

В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы

Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны

Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля

Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки

В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев

Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт

31 марта 2020

Украинцы задекларировали на 42% больше доходов

Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках

В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645

Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения

30 марта 2020

В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Сивохо уволили с СНБО

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

29 марта 2020

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top