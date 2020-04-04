|4 апреля 2020
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К Краматорский отдел полиции обратился врач ДТМО с сообщением о том, что в больницу доставлен мальчика в тяжелом состоянии, который травмировался в результате падения с высоты.
Полицейские выяснили, что мальчик находился в детской комнате. В тот момент, когда мать отвлеклась, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал из окна второго этажа.
Правоохранители призывают родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра у открытых окон. Убирайте мебель, чтобы дети не смогли использовать их, чтобы добраться до подоконника. Чаще всего они опираются на москитную сетку, которая не выдерживает под натиском веса, и часто это приводит к трагическим последствиям.
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4 апреля 2020
• Как оформить паспорт в Славянске во время карантина
• В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.
• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
• Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»
• В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась
3 апреля 2020
• Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически
• Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров
• Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске
• Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942
• В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка
2 апреля 2020
• Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год
• По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса
• Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
1 апреля 2020
• Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру
• В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы
• Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
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Комментарии к статье «В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.»
К Краматорский отдел полиции обратился врач ДТМО с сообщением о том, что в больницу доставлен мальчика в тяжелом состоянии, который травмировался в результате падения с высоты.