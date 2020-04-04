В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.

К Краматорский отдел полиции обратился врач ДТМО с сообщением о том, что в больницу доставлен мальчика в тяжелом состоянии, который травмировался в результате падения с высоты.

Полицейские выяснили, что мальчик находился в детской комнате. В тот момент, когда мать отвлеклась, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал из окна второго этажа.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра у открытых окон. Убирайте мебель, чтобы дети не смогли использовать их, чтобы добраться до подоконника. Чаще всего они опираются на москитную сетку, которая не выдерживает под натиском веса, и часто это приводит к трагическим последствиям.