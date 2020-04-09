Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко

В Белоруссии сын женщины, которая умерла в результате осложнений от коронавируса COVID-19, написал заявление в милицию на президента Александра Лукашенко.

Сын 68-летней женщины, который живет во Франции, рассказал, что его мать лежала в больнице в течение нескольких недель - у нее обнаружили доброкачественную опухоль: "Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза".

По словам одной из родственниц погибшей, женщине прописали антибиотики, а через несколько дней она попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ.

"Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было невозможно. О ее состоянии и смерть мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге", — сообщила родственница.

Матвеев считает, что власти Беларуси не предоставляет никакой информации людям о ситуации с болезнью в стране: фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается.

По его мнению, Беларуси необходим карантин. Сам Матвеев живет во Франции.

4 апреля Матвееву похоронили в закрытом гробу на армейском кладбище в Полоцке. В тот же день к родственникам умершей приехали сотрудники милиции с проверкой по заявлению.