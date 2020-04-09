 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
6 апреля 2020 Просмотров: 859 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Белоруссии сын женщины, которая умерла в результате осложнений от коронавируса COVID-19, написал заявление в милицию на президента Александра Лукашенко.

Сын 68-летней женщины, который живет во Франции, рассказал, что его мать лежала в больнице в течение нескольких недель - у нее обнаружили доброкачественную опухоль: "Провели операцию, она прошла успешно. И буквально через два дня она начала кашлять, поднялась высокая температура. Диагноз меняли три раза".

По словам одной из родственниц погибшей, женщине прописали антибиотики, а через несколько дней она попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии под аппаратом ИВЛ.

"Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было невозможно. О ее состоянии и смерть мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз коронавирус был поставлен только в морге", — сообщила родственница. 

Матвеев считает, что власти Беларуси не предоставляет никакой информации людям о ситуации с болезнью в стране: фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается.

По его мнению, Беларуси необходим карантин. Сам Матвеев живет во Франции.

4 апреля Матвееву похоронили в закрытом гробу на армейском кладбище в Полоцке. В тот же день к родственникам умершей приехали сотрудники милиции с проверкой по заявлению.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

9 апреля 2020

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

8 апреля 2020

Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен

Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес

Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран

Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes

ФИФА изменит сроки трансферных окон

7 апреля 2020

В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек

В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории

В Славянске возобновлена работа двух рынков

В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных

В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день

6 апреля 2020

Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут

Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы

Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде

Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко

5 апреля 2020

Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин

Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины

Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

4 апреля 2020

В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Кабмин разрешил находиться на улице без маски

Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин

Как оформить паспорт в Славянске во время карантина

В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.

В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.

Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»

Также в разделе

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

— 9 апреля 2020 —

Мужчину, который при падении с лестницы напоролся на металлическую трубу, спасли бойцы ГСЧС в Славянске 7 апреля, - сообщает пресс-служба городской пожарной охраны.

Читать далее ⇒

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

— 9 апреля 2020 —

Количество разбоев уменьшилось в среднем по стране на 35% в период карантина. Об этом сообщил отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, - сообщает МВД Украины на странице в Фейсбуке.

Читать далее ⇒

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных

— 7 апреля 2020 —

По количеству арестованных, Украина вошла в топ-стран вместе с Россией, Турцией, Великобританией, Польшей, Францией, Германией, Италией и Испанией.

Читать далее ⇒

Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы

— 6 апреля 2020 —

Орджоникидзевский районный суд Харькова снова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за карантина, что введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко»

В Белоруссии сын женщины, которая умерла в результате осложнений от коронавируса COVID-19, написал заявление в милицию на президента Александра Лукашенко.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории

В Славянске возобновлена работа двух рынков

В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен

Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес

Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФИФА изменит сроки трансферных окон

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

9 апреля 2020

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

8 апреля 2020

Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен

Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес

Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран

Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes

ФИФА изменит сроки трансферных окон

7 апреля 2020

В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек

В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории

В Славянске возобновлена работа двух рынков

В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных

В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день

6 апреля 2020

Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут

Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы

Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде

Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко

5 апреля 2020

Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин

Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины

Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

4 апреля 2020

В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Кабмин разрешил находиться на улице без маски

Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин

Как оформить паспорт в Славянске во время карантина

В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.

В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.

Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top