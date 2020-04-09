Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде

Народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабинета министров Украины о введении ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом Гончаренко сообщает на своей странице в Facebook.

“Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении № 211 (о борьбе с коронавирусом)”, – написал он.

По словам депутата, решение правительства противоречит Конституции Украины.

“Ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Правительство своим постановлением нарушает ряд прав и свобод граждан закрепленных в Конституции Украины”, – уточнил Гончаренко.

Нардеп также заявил, что для введения чрезвычайного положения Президент и Премьер-министр должны собирать Раду, чтобы она голосовала за это.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.