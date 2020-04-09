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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
6 апреля 2020 Просмотров: 459 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Орджоникидзевский районный суд Харькова снова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за карантина, что введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко.

"Рассмотрение дела Штепы, запланированное ранее на 6 апреля, перенесено из-за карантина по ходатайству защиты. В этих условиях Штепе трудно доехать до Харькова из Славянска, где она находится дома. Очередное заседание суда в Харькове по делу Штепы назначено на 28 мая, на 11:30", - отметил Тананакин.

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Комментарии к статье «Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы»

Орджоникидзевский районный суд Харькова снова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за карантина, что введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко.

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