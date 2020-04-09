Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы

Орджоникидзевский районный суд Харькова снова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за карантина, что введен в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко.

"Рассмотрение дела Штепы, запланированное ранее на 6 апреля, перенесено из-за карантина по ходатайству защиты. В этих условиях Штепе трудно доехать до Харькова из Славянска, где она находится дома. Очередное заседание суда в Харькове по делу Штепы назначено на 28 мая, на 11:30", - отметил Тананакин.