Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных

По количеству арестованных, Украина вошла в топ-стран вместе с Россией, Турцией, Великобританией, Польшей, Францией, Германией, Италией и Испанией.

Согласно данным исследования, Украина входит в число стран с наибольшим числом заключенных (52973), наряду с Россией (563166 заключенных), Турцией (269806), Великобританией (Англия и Уэльс) (82236), Польшей (72204), Францией (70059), Германией (63643), Италией (60125) и Испанией (50612).

Кроме того, уровень заключений в Украине - 125,7 заключенных на 100 тысяч населения - выше среднего показателя по Европе - 106 заключенных на 100 тысяч населения. В то же время по этому показателю Украина находится значительно ниже таких стран, как Россия (386 заключенных на 100 тысяч жителей), Турция (329) и Грузия (270).

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призывала страны рассмотреть альтернативу лишению свободы и защитить как тюремное население, так и тюремный персонал во время пандемии коронавируса в мире.