В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

Количество разбоев уменьшилось в среднем по стране на 35% в период карантина. Об этом сообщил отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, - сообщает МВД Украины на странице в Фейсбуке.

"Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. В одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот количество снижается. Например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период этого года их - 16926". На 34,9% меньше", - отметил он.

Также по его словам, грабежей было совершено в прошлом году 815, а в этом - 543. "То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. По разбоям ситуация выглядит так: в прошлом - 149, в этом году - 97. Как видим тоже является снижение на 34,9%", - подчеркнул Цуцкиридзе.