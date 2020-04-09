В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

Мужчину, который при падении с лестницы напоролся на металлическую трубу, спасли бойцы ГСЧС в Славянске 7 апреля, - сообщает пресс-служба городской пожарной охраны.

В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на частном дворе по ул. Курортная произошел несчастный случай и нужна помощь спасателей.

На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что в результате неудачного падения с лестницы, мужчина 1959 года рождения, напоролся на металлическую трубу, которая прошла насквозь через тело. В результате пострадавший повис на трубе.

Спасатели с помощью гидравлического резака срезали металлическую трубу у основания и передали пострадавшего работникам скорой помощи.

Мужчина госпитализирован в травматологическое отделение городской клинической больницы.