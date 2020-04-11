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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
11 апреля 2020 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Житель Славянска госпитализированы с ранениями, полученными в результате взрыва. Предварительно установлено, что мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Он находится в бессознательном состоянии.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв.

Полиция Донетчины призывает граждан:

  • ограничить пребывание в местах, где есть риск наткнуться на предметы войны: в лесополосах, возле водоемов, в заброшенных домах, районах, где ранее велись активные боевые действия;
  • не касаться обнаруженного подозрительного предмета и не давать этого делать другим;
  • не пытаться разобрать или сжечь обнаружен взрывоопасный предмет. Почти в 100% случаев это является причиной взрыва;
  • немедленно сообщить об опасной находке по телефонам 101 или 102.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Комментарии к статье «В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты»

Житель Славянска госпитализированы с ранениями, полученными в результате взрыва. Предварительно установлено, что мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Он находится в бессознательном состоянии.

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