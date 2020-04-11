В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

|11 апреля 2020
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Житель Славянска госпитализированы с ранениями, полученными в результате взрыва. Предварительно установлено, что мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Он находится в бессознательном состоянии.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв.
Полиция Донетчины призывает граждан:
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• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
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• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
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• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
• Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании
4 апреля 2020
• В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса
• Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков
• Кабмин разрешил находиться на улице без маски
• Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин
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Комментарии к статье «В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты»
Житель Славянска госпитализированы с ранениями, полученными в результате взрыва. Предварительно установлено, что мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Он находится в бессознательном состоянии.