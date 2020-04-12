Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который, несмотря на карантин в Украине, находился в общественном месте без защитной маски. Об этом говорится в постановлении суда.

В суде мужчина пояснил, что "не имел возможности приобрести в селе защитную маску или изготовить ее, потому находился на остановке общественного транспорта без маски на лице, о чем сожалеет и раскаивается в содеянном". Он добавил, что бесплатно маску ему никто не предлагал.

"В материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы подтверждали, что гражданин в соответствии с законом за собственные средства обязан приобрести или изготовить средство индивидуальной защиты, в частности респиратор или защитную маску, или ему были профинансированы расходы на приобретение или изготовление средств индивидуальной защиты за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов..."

"Кроме того, в настоящее время в Украине не определены соответствующие медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты, о случаях и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами.

Согласно ч.3 ст.62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу".