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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
18 апреля 2020 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Лукьяновское СИЗО.

Министерство юстиции решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта. Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Денис Малюська, пояснив такое решение желанием собрать деньги на реформу инфраструктуры министерства, поскольку в бюджете не хватает средств на это.

"С инфраструктурой в СИЗО у нас все очень плохо. У нас плохие камеры, старые здания, ужасное состояние инженерного обеспечения, водоснабжения..." - сказал Малюська в своем Facebook, отметив, что Украина даже проиграла соответствующее дело в Европейском суде по правам человека.

Министр сказал, что "сейчас это все будем менять", однако отметил, что на такие изменения в госбюджете не заложены средства. "Соответственно мы будем привлекать деньги из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в СИЗО", - сказал министр.

Малюська отметил, что сейчас по объективным причинам есть камеры лучшего и худшего качества. При этом в камеры лучшего качества, по слухам, как отметил Малюська, определяют за взятки.

"Мы это толерировать не хотим и сделаем так, чтобы эти деньги официально направлялись в спецфонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать условия в бесплатных камерах", - сказал Малюська. Он надеется, что решение о платных камерах Кабмин примет уже в эту среду.

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Комментарии к статье «В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры»

Министерство юстиции решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта. Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Денис Малюська, пояснив такое решение желанием собрать деньги на реформу инфраструктуры министерства, поскольку в бюджете не хватает средств на это.

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