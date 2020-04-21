В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

Полицейские во время обысков иъяли более 50 компьютеров, которые находились в в трех игорных заведениях города, а также носители информации, записи и деньги, полученные в результате занятия игорным бизнесом.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что в Славянске возобновили свою работу игорные заведения: два в центральной части города, и еще один возле железнодорожного вокзала.

Нелегальные "предприятия" действовали по всем правилам конспирации и пытались работать только с "проверенными" клиентами, однако это не помешало правоохранителям собрать необходимую доказательную базу.

Обыски с участием сотрудников Славянского отдела полиции и полицейских управления стратегических расследований в Донецкой области было проведено одновременно в трех игорных заведениях.

Всего изъято более полсотни компьютеров, новители информации, камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны, а также тетради с расчетами и денежные средства.