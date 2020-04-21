В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

|21 апреля 2020
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Полицейские во время обысков иъяли более 50 компьютеров, которые находились в в трех игорных заведениях города, а также носители информации, записи и деньги, полученные в результате занятия игорным бизнесом.
Сотрудники полиции получили информацию о том, что в Славянске возобновили свою работу игорные заведения: два в центральной части города, и еще один возле железнодорожного вокзала.
Нелегальные "предприятия" действовали по всем правилам конспирации и пытались работать только с "проверенными" клиентами, однако это не помешало правоохранителям собрать необходимую доказательную базу.
Обыски с участием сотрудников Славянского отдела полиции и полицейских управления стратегических расследований в Донецкой области было проведено одновременно в трех игорных заведениях.
Всего изъято более полсотни компьютеров, новители информации, камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны, а также тетради с расчетами и денежные средства.
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20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
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• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
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• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
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• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
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• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
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• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
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• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
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Полицейские во время обысков иъяли более 50 компьютеров, которые находились в в трех игорных заведениях города, а также носители информации, записи и деньги, полученные в результате занятия игорным бизнесом.