 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

21 апреля 2020 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полицейские во время обысков иъяли более 50 компьютеров, которые находились в в трех игорных заведениях города, а также носители информации, записи и деньги, полученные в результате занятия игорным бизнесом.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что в Славянске возобновили свою работу игорные заведения: два в центральной части города, и еще один возле железнодорожного вокзала.

Нелегальные "предприятия" действовали по всем правилам конспирации и пытались работать только с "проверенными" клиентами, однако это не помешало правоохранителям собрать необходимую доказательную базу.

Обыски с участием сотрудников Славянского отдела полиции и полицейских управления стратегических расследований в Донецкой области было проведено одновременно в трех игорных заведениях.

Всего изъято более полсотни компьютеров, новители информации, камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны, а также тетради с расчетами и денежные средства.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 апреля 2020

В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

20 апреля 2020

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно

18 апреля 2020

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

17 апреля 2020

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников

16 апреля 2020

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

Также в разделе

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

— 18 апреля 2020 —

Министерство юстиции решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта. Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Денис Малюська, пояснив такое решение желанием собрать деньги на реформу инфраструктуры министерства, поскольку в бюджете не хватает средств на это.

Читать далее ⇒

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

— 18 апреля 2020 —

Шквальный ветер привел к падению нескольких деревьев и обрыву проводов электросетей в Славянске 16 апреля, - сообщает пресс-служба местного городского совета. Сильные порывы ветра в городе начались вчера с 16:00 часов.

Читать далее ⇒

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

— 15 апреля 2020 —

Женщина ударила ножом знакомого и покинула место преступления. Пострадавшему удалось выйти на улицу, где его заметили прохожие и вовремя вызвали медиков. Оперативники задержали подозреваемую.

Читать далее ⇒

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

— 12 апреля 2020 —

Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который, несмотря на карантин в Украине, находился в общественном месте без защитной маски. Об этом говорится в постановлении суда.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений »

Полицейские во время обысков иъяли более 50 компьютеров, которые находились в в трех игорных заведениях города, а также носители информации, записи и деньги, полученные в результате занятия игорным бизнесом.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

В Славянске паски продаются уже освященные

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

ФИФА изменит сроки трансферных окон

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 апреля 2020

В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений

Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

20 апреля 2020

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно

18 апреля 2020

Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

17 апреля 2020

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников

16 апреля 2020

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top