В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

|25 апреля 2020
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Высший суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из перечня допустимых форм наказания. Теперь порку заменят штрафами или тюремным заключением. Об этом сообщает Reuters.
Это решение является продолжением политики реформ в правоохранительной системе, которые инициировали король Салман и его сын, фактический правитель страны наследный принц Мухаммед бен Салман.
Последний раз порка в Саудовской Аравии попала в заголовки газет в 2015 году, когда блогер Раиф Бадави был публично наказан, после того, как его осудили за киберпреступность и оскорбление ислама. Он должен был получать по 1 тыс. ударов каждую неделю. Из-за избиений блогер был на грани смерти. Это вызвало возмущение во многих странах мира и ухудшило международный имидж Саудовской Аравии.
Отмену порки и судебную реформу в целом президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад назвал важным шагом вперед в повестке дня в области прав человека в Саудовской Аравии.
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• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
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• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
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23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
• Украина приступает к клиническим исследованиям отечественного препарата от коронавируса
• 2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина
• Ринат Ахметов за семь лет потерял 80% своего капитала
• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
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Комментарии к статье «В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания»
Высший суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из перечня допустимых форм наказания. Теперь порку заменят штрафами или тюремным заключением. Об этом сообщает Reuters.