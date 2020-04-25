В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания

Высший суд Саудовской Аравии исключил избиение плетью из перечня допустимых форм наказания. Теперь порку заменят штрафами или тюремным заключением. Об этом сообщает Reuters.

Это решение является продолжением политики реформ в правоохранительной системе, которые инициировали король Салман и его сын, фактический правитель страны наследный принц Мухаммед бен Салман.

Последний раз порка в Саудовской Аравии попала в заголовки газет в 2015 году, когда блогер Раиф Бадави был публично наказан, после того, как его осудили за киберпреступность и оскорбление ислама. Он должен был получать по 1 тыс. ударов каждую неделю. Из-за избиений блогер был на грани смерти. Это вызвало возмущение во многих странах мира и ухудшило международный имидж Саудовской Аравии.

Отмену порки и судебную реформу в целом президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад назвал важным шагом вперед в повестке дня в области прав человека в Саудовской Аравии.