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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
26 апреля 2020 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

26 апреля в 10:09 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре, который произошел в КЗ «Центр культуры и природы г.. Славянская». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.

К месту происшествия были направлены силы и средства 6 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления по повышенному номеру вызова № 2.

По прибытию к месту вызова было обнаружено открытое горение внутри здания и кровли Центра культуры. 

В 12:50 пожар локализован, общая площадь пожара составляет 900 кв.м. Пожар ликвидирован в 16:30.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются соответствующими специалистами. Информации о погибших и пострадавших в Главное управление не поступало.

От Главного управления для тушения пожара было привлечено 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

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Комментарии к статье «В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале»

26 апреля в 10:09 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре, который произошел в КЗ «Центр культуры и природы г.. Славянская». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.

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