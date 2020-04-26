В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

|26 апреля 2020
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26 апреля в 10:09 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре, который произошел в КЗ «Центр культуры и природы г.. Славянская». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.
К месту происшествия были направлены силы и средства 6 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления по повышенному номеру вызова № 2.
По прибытию к месту вызова было обнаружено открытое горение внутри здания и кровли Центра культуры.
В 12:50 пожар локализован, общая площадь пожара составляет 900 кв.м. Пожар ликвидирован в 16:30.
Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются соответствующими специалистами. Информации о погибших и пострадавших в Главное управление не поступало.
От Главного управления для тушения пожара было привлечено 37 человек личного состава и 10 единиц техники.
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• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
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• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
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• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
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• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
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• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
• Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
• В Донецкой области обнаружили три новых случая COVID-19
• В Донецкой области COVID-19 заразились два врача и четыре медсестры
• В Славянске выявлен еще один случай заболевания COVID-19
• Обзор букмекерской конторы GGBet
• В Славянске снова закрывают рынки до окончания карантина
• В Донецкой области выздоровели большинство больных на COVID-19
22 апреля 2020
• Кабмин установил пособие по частичной безработице
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Комментарии к статье «В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале»
26 апреля в 10:09 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре, который произошел в КЗ «Центр культуры и природы г.. Славянская». Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.