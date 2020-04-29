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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

29 апреля 2020 Просмотров: 92 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 00.45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Славянском районе. Тягач DAF под управлением 54-летнего водителя сбил мужчину, который находился на проезжей части.

Пешеход получил смертельные травмы. Личность потерпевшего установлена, им оказался местный житель 1981 года рождения.

Следователи областного управления полиции начали по факту ДТП досудебное расследование. Событие квалифицированы по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Комментарии к статье «Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе »

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 00.45 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Славянском районе. Тягач DAF под управлением 54-летнего водителя сбил мужчину, который находился на проезжей части.

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