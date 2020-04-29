Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

— 23 апреля 2020 —

Восемнадцать человек получили штрафы на общую сумму 300 тысяч гривен за нарушение правил карантина в Донецкой области. Об этом сообщил начальник полиции региона Николай Семенишин во время пресс-конференции в Краматорске 23 апреля.

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