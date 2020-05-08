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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
8 мая 2020 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На базе Департамента киберполиции Национальной полиции Украины создан сервисную службу для приема и рассмотрения обращений граждан.

Любое лицо на территории Украины и за ее пределами может подать электронное обращение к киберполицию, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», через электронную форму обратной связи, которая действует на официальном сайте Департамента по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua

Обратиться в сервисную службу в Донецкой области можно по телефону: 0629-48-21-20 или непосредственно по адресу Донецька обл., г. Мариуполь, просп. Металлургов, 211.

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Комментарии к статье «Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения»

Любое лицо на территории Украины и за ее пределами может подать электронное обращение к киберполицию, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», через электронную форму обратной связи, которая действует на официальном сайте Департамента по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua

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