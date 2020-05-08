|8 мая 2020
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Любое лицо на территории Украины и за ее пределами может подать электронное обращение к киберполицию, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», через электронную форму обратной связи, которая действует на официальном сайте Департамента по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua
Обратиться в сервисную службу в Донецкой области можно по телефону: 0629-48-21-20 или непосредственно по адресу Донецька обл., г. Мариуполь, просп. Металлургов, 211.
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Приветствую, гость! Вход
8 мая 2020
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• Украинцам подробно рассказали об индексации
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
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Комментарии к статье «Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения»
Любое лицо на территории Украины и за ее пределами может подать электронное обращение к киберполицию, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», через электронную форму обратной связи, которая действует на официальном сайте Департамента по ссылке https://ticket.cyberpolice.gov.ua