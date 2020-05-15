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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
15 мая 2020 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сегодня в районе Славкурорта произошло столкновение автомобиля «Шкода» с пассажирским микроавтобусом. Водитель «шкоды» погиб на месте. Его пассажир и трое пассажиров «маршрутки» получили телесные повреждения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.45. Автомобиль «Шкода» под управлением 28-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Рута».

Травмы водителя оказались смертельными. Пострадали также пассажир «шкоды» и трое мужчин в «маршрутке». Пассажиры «Руты» получили легкие повреждения.

Следователи областного главка полиции устанавливают обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Комментарии к статье «Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом»

Сегодня в районе Славкурорта произошло столкновение автомобиля «Шкода» с пассажирским микроавтобусом. Водитель «шкоды» погиб на месте. Его пассажир и трое пассажиров «маршрутки» получили телесные повреждения.

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