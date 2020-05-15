|15 мая 2020
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Сегодня в районе Славкурорта произошло столкновение автомобиля «Шкода» с пассажирским микроавтобусом. Водитель «шкоды» погиб на месте. Его пассажир и трое пассажиров «маршрутки» получили телесные повреждения.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.45. Автомобиль «Шкода» под управлением 28-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Рута».
Травмы водителя оказались смертельными. Пострадали также пассажир «шкоды» и трое мужчин в «маршрутке». Пассажиры «Руты» получили легкие повреждения.
Следователи областного главка полиции устанавливают обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Ведется досудебное расследование.
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• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
11 мая 2020
• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
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Комментарии к статье «Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом»
Сегодня в районе Славкурорта произошло столкновение автомобиля «Шкода» с пассажирским микроавтобусом. Водитель «шкоды» погиб на месте. Его пассажир и трое пассажиров «маршрутки» получили телесные повреждения.