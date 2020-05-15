Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца

Оперативники в течение суток разыскали злоумышленника, который обманным путем завладел смартфоном. Полиции также удалось установить нового владельца гаджета.

Преступление, в результате которого 32-летний житель Славянска остался без телефона, произошла еще в феврале. В супермаркете неизвестный мужчина попросил его дать ему позвонить родным и скрылся.

Пострадавший самостоятельно искал обидчика три месяца, пока не решил, что стоит обратиться в полицию.

Работникам уголовного розыска понадобился один день, чтобы по приметам установить личность злоумышленника. Им оказался 24-летний ранее не судимый житель Славянского района. Выяснилось, что он сразу продал телефон за 300 гривен, однако полицейским удалось установить нового владельца смартфона.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 Ч. 1 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество".