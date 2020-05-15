|15 мая 2020
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Оперативники в течение суток разыскали злоумышленника, который обманным путем завладел смартфоном. Полиции также удалось установить нового владельца гаджета.
Преступление, в результате которого 32-летний житель Славянска остался без телефона, произошла еще в феврале. В супермаркете неизвестный мужчина попросил его дать ему позвонить родным и скрылся.
Пострадавший самостоятельно искал обидчика три месяца, пока не решил, что стоит обратиться в полицию.
Работникам уголовного розыска понадобился один день, чтобы по приметам установить личность злоумышленника. Им оказался 24-летний ранее не судимый житель Славянского района. Выяснилось, что он сразу продал телефон за 300 гривен, однако полицейским удалось установить нового владельца смартфона.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 Ч. 1 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество".
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• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
11 мая 2020
• УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
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Комментарии к статье «Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца »
Оперативники в течение суток разыскали злоумышленника, который обманным путем завладел смартфоном. Полиции также удалось установить нового владельца гаджета.