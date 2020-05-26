|26 мая 2020
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Группа украинских экспертов прибыла в Славянск Донецкой области для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве о гибели итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года.
Отмечается, что специалисты провели акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.
"Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина", - заявили в МВД.
Напомним, в 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
Украинца признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли под Славянском на Донбассе в 2014 году. По данным украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.
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• В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
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• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
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Группа украинских экспертов прибыла в Славянск Донецкой области для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве о гибели итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года.