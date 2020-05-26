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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
26 мая 2020 Просмотров: 84 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Группа украинских экспертов прибыла в Славянск Донецкой области для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве о гибели итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года.

Отмечается, что специалисты провели акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.

"Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина", - заявили в МВД.

Напомним, в 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Украинца признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли под Славянском на Донбассе в 2014 году. По данным украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.

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Комментарии к статье «В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива»

Группа украинских экспертов прибыла в Славянск Донецкой области для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве о гибели итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года.

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