Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков

|28 мая 2020
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Наркотические вещества, изъятые в ходе расследования в 28 уголовных производствах, утилизировано путем сжигания. Уничтожение состоялось в присутствии комиссии в составе сотрудников полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции.
Согласно приговорам суда утилизировано крупную партию наркотических средств и сырья, а также оборудования для их изготовления и употребления.
Всего сожжено более 30 килограммов наркотиков, изъятых во время оперативных и следственных мероприятий.
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26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
• Готовность главного корпуса областной психбольницы в Славянске составляет 90%
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24 мая 2020
• Пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц
• Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии
• Маски и социальное дистанцирование не исчезнут после завершения карантина
• В Славянске выздоровела от коронавируса жительница города
23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
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Комментарии к статье «Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков»
Наркотические вещества, изъятые в ходе расследования в 28 уголовных производствах, утилизировано путем сжигания. Уничтожение состоялось в присутствии комиссии в составе сотрудников полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции.