Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков

Наркотические вещества, изъятые в ходе расследования в 28 уголовных производствах, утилизировано путем сжигания. Уничтожение состоялось в присутствии комиссии в составе сотрудников полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции.

Согласно приговорам суда утилизировано крупную партию наркотических средств и сырья, а также оборудования для их изготовления и употребления.

Всего сожжено более 30 килограммов наркотиков, изъятых во время оперативных и следственных мероприятий.