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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
28 мая 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Наркотические вещества, изъятые в ходе расследования в 28 уголовных производствах, утилизировано путем сжигания. Уничтожение состоялось в присутствии комиссии в составе сотрудников полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции.

Согласно приговорам суда утилизировано крупную партию наркотических средств и сырья, а также оборудования для их изготовления и употребления.

Всего сожжено более 30 килограммов наркотиков, изъятых во время оперативных и следственных мероприятий.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Комментарии к статье «Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков»

Наркотические вещества, изъятые в ходе расследования в 28 уголовных производствах, утилизировано путем сжигания. Уничтожение состоялось в присутствии комиссии в составе сотрудников полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции.

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