Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%

По состоянию на 18:00 2 июня в Киеве и области с помощью камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали 34 176 нарушений скоростного режима. Об этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня (2 июня - ред) по состоянию на 18:00 системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера в это же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах", - отметил Арсен Аваков.

Как уточняет в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, полиция с помощью новой системы видеофиксации оштрафовала на 510 гривен водителя Porsche Cayenne, ехавшего со скоростью 210 км/ч по трассе "Киев-Харьков".

"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленные обществом ограничения, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев-Харьков. Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву", – заявил Геращенко.

Он также сообщил еще об одном антирекорде: один и тот же водитель за день совершил 11 нарушений правил дорожнего движения.

Как сообщалось ранее, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.