Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%

|3 июня 2020
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По состоянию на 18:00 2 июня в Киеве и области с помощью камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали 34 176 нарушений скоростного режима. Об этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.
"Сегодня (2 июня - ред) по состоянию на 18:00 системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера в это же время было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах", - отметил Арсен Аваков.
Как уточняет в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, полиция с помощью новой системы видеофиксации оштрафовала на 510 гривен водителя Porsche Cayenne, ехавшего со скоростью 210 км/ч по трассе "Киев-Харьков".
"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленные обществом ограничения, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев-Харьков. Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву", – заявил Геращенко.
Он также сообщил еще об одном антирекорде: один и тот же водитель за день совершил 11 нарушений правил дорожнего движения.
Как сообщалось ранее, с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
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• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
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• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
28 мая 2020
• Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
• "Вода Донбасса" готовит программу оптимизации водоснабжения для 13 городов Донецкой области
• Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков
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• Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших украинцев
• Букмекерская компания GGbet: лучшие ставки на киберспорт
• Без кофе и чая: как будет работать УЗ после запуска поездов
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26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
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Комментарии к статье «Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%»
По состоянию на 18:00 2 июня в Киеве и области с помощью камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали 34 176 нарушений скоростного режима. Об этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.