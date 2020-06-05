Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю

|5 июня 2020
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В рамках проведения операции «Мак» оперативники Славянска получили информацию о том, что житель города 1994 года рождения в своей квартире выращивает коноплю.
После получения санкции правоохранители провели обыск в квартире и обнаружили растения конопли, а также принадлежности для курения.
По данному факту проводится уголовное производство по ст. 309 ч. 1 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.
5 июня 2020
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• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
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3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
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Комментарии к статье «Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю»
В рамках проведения операции «Мак» оперативники Славянска получили информацию о том, что житель города 1994 года рождения в своей квартире выращивает коноплю.