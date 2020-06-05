 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю
5 июня 2020 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Во время обыска полицейские изъяли у 25-летнего мужчины растения каннабиса и устройство для употребления запрещенных веществ.

В рамках проведения операции «Мак» оперативники Славянска получили информацию о том, что житель города 1994 года рождения в своей квартире выращивает коноплю.

После получения санкции правоохранители провели обыск в квартире и обнаружили растения конопли, а также принадлежности для курения.

По данному факту проводится уголовное производство по ст. 309 ч. 1 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.
По материалам: Слов'янський відділ поліції

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 июня 2020

Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"

Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта

Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса

Назван самый богатый депутат Рады

Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут

Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста

4 июня 2020

В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса

Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19

Ставки на киберспорт от БК GGBet

Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь

Ставки на хоккей: виды и особенности

В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью

7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске

3 июня 2020

Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%

2 июня 2020

Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили

Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается

На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен

Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине

В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса

31 мая 2020

В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19

Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ

Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина

Как купить б/у авто

Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня

"Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам

30 мая 2020

На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен

“Да Хун Пао”: целебный китайский чай

Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе

Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR

Также в разделе

Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%

— 3 июня 2020 —

По состоянию на 18:00 2 июня в Киеве и области с помощью камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировали 34 176 нарушений скоростного режима. Об этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

Читать далее ⇒

Славянские полицейские уничтожили около 30 килограммов наркотиков

— 28 мая 2020 —

Наркотические вещества, изъятые в ходе расследования в 28 уголовных производствах, утилизировано путем сжигания. Уничтожение состоялось в присутствии комиссии в составе сотрудников полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции.

Читать далее ⇒

В Славянске провели следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива

— 26 мая 2020 —

Группа украинских экспертов прибыла в Славянск Донецкой области для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве о гибели итальянского фоторепортера Андрея Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года.

Читать далее ⇒

Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков

— 23 мая 2020 —

Сотрудники полиции Славянская получили информацию о том, что в отделение курьерской доставки в Святогорске поступило почтовое отправление с наркотиком.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю»

В рамках проведения операции «Мак» оперативники Славянска получили информацию о том, что житель города 1994 года рождения в своей квартире выращивает коноплю.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса

В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса

7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"

Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта

Назван самый богатый депутат Рады

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили

Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается

На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 июня 2020

Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"

Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта

Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса

Назван самый богатый депутат Рады

Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут

Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста

4 июня 2020

В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса

Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19

Ставки на киберспорт от БК GGBet

Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь

Ставки на хоккей: виды и особенности

В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью

7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске

3 июня 2020

Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%

2 июня 2020

Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили

Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается

На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен

Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине

В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса

31 мая 2020

В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19

Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ

Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина

Как купить б/у авто

Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня

"Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам

30 мая 2020

На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен

“Да Хун Пао”: целебный китайский чай

Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе

Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top