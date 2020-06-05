Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю

В рамках проведения операции «Мак» оперативники Славянска получили информацию о том, что житель города 1994 года рождения в своей квартире выращивает коноплю.

После получения санкции правоохранители провели обыск в квартире и обнаружили растения конопли, а также принадлежности для курения.

По данному факту проводится уголовное производство по ст. 309 ч. 1 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.