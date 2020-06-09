У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества

|9 июня 2020
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Под процессуальным руководством Славянской городской прокуратуры по постановлению суда полицейские провели обыск у жителя Славянска.
Осмотрев дом 27-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили обработанный каннабис и таблетки. Со слов мужа, наркотические вещества он хранил для собственного употребления.
Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".
По результатам экспертиз будет окончательно утановлена правовая квалификация.
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• Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
7 июня 2020
• Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
• В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
• За минувшие сутки в Славянске подтверждены еще 6 случаев коронавируса
5 июня 2020
• Житель Славянска выращивал и употреблял у себя в квартире коноплю
• Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
• Донецкая область стала на шаг ближе к решению проблемы "бэби-боксов"
• Букмекерская контора «Париматч»: обзор сайта
• Славянск закрывает пассажирские перевозки с Краматорском из-за вспышки коронавируса
• Назван самый богатый депутат Рады
• Из-за отсрочки вступительной кампании в армию забирать не будут
• Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста
4 июня 2020
• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
• Ставки на киберспорт от БК GGBet
• Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь
• Ставки на хоккей: виды и особенности
• В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью
• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
3 июня 2020
• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
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Под процессуальным руководством Славянской городской прокуратуры по постановлению суда полицейские провели обыск у жителя Славянска.