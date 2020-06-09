У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества

— 6 июня 2020 —

В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира. Большинство из них - не украинцы. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

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