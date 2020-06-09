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Фотофакт

Бездумная исполнительность

У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества
9 июня 2020 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Ранее судимый 27 - летний мужчина хранил в своем домовладении марихуану и таблетки, предварительно установленные как наркосодержащие.

Под процессуальным руководством Славянской городской прокуратуры по постановлению суда полицейские провели обыск у жителя Славянска.

Осмотрев дом 27-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили обработанный каннабис и таблетки. Со слов мужа, наркотические вещества он хранил для собственного употребления.

Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

По результатам экспертиз будет окончательно утановлена правовая квалификация.
По материалам: Слов'янський відділ поліції

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Комментарии к статье «У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества»

Под процессуальным руководством Славянской городской прокуратуры по постановлению суда полицейские провели обыск у жителя Славянска.

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