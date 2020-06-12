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Бездумная исполнительность

Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
12 июня 2020 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальная полиция с начала карантина зафиксировала более 2200 нарушений карантина, - сообщает Минздрав Украины.

Всего наложено штрафов на сумму 4,3 млн. гривен по данным нарушениям карантина в Украине.

Всего к обеспечению мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности привлечено почти 23 тыс. правоохранителей.

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Национальная полиция с начала карантина зафиксировала более 2200 нарушений карантина, - сообщает Минздрав Украины.

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