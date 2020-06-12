|12 июня 2020
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Национальная полиция с начала карантина зафиксировала более 2200 нарушений карантина, - сообщает Минздрав Украины.
Всего наложено штрафов на сумму 4,3 млн. гривен по данным нарушениям карантина в Украине.
Всего к обеспечению мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности привлечено почти 23 тыс. правоохранителей.
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12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
• Natus Vincere: история развития и громких побед
• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
• Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен
• Откуда взялся вирус в Славянске?
• У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества
• На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать
• Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
7 июня 2020
• Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
• В Славянске 9 новых случаев заболевания COVID-19
• В Донецкой и Волынской области усилили карантин
6 июня 2020
• G20 выделит более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
• В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира
• В Украине третий день подряд более 500 заболевших COVID-19
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Комментарии к статье «Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен»
Национальная полиция с начала карантина зафиксировала более 2200 нарушений карантина, - сообщает Минздрав Украины.