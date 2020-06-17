В Украине с начала лета утонули 100 человек

|17 июня 2020
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С начала июня в водоемах Украины утонули 100 человек. Среди погибших - 17 детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.
"Почти сотня погибших на воде только за первый месяц лета. Преимущественно, причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения. Местами для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами. Как следствие - 100 утонувших, из которых 17 - дети", - указано в сообщении.
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• В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне
• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
• Natus Vincere: история развития и громких побед
• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
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С начала июня в водоемах Украины утонули 100 человек. Среди погибших - 17 детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.