В Украине с начала лета утонули 100 человек

"Почти сотня погибших на воде только за первый месяц лета. Преимущественно, причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения. Местами для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами. Как следствие - 100 утонувших, из которых 17 - дети", - указано в сообщении.