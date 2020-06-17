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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине с начала лета утонули 100 человек
17 июня 2020 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С начала июня в водоемах Украины утонули 100 человек. Среди погибших - 17 детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Почти сотня погибших на воде только за первый месяц лета. Преимущественно, причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения. Местами для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами. Как следствие - 100 утонувших, из которых 17 - дети", - указано в сообщении.

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С начала июня в водоемах Украины утонули 100 человек. Среди погибших - 17 детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

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