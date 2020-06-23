Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

|23 июня 2020
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Семеро детей-сирот из Славянска получат положенные по закону выплаты после вмешательства прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск о признании противоправной бездеятельности отдела образования Славянского городского совета и об обязательстве выплатить единовременную денежную помощь выпускникам общеобразовательных учебных заведений Славянска из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на общую сумму около 100 тысяч гривен», - говорится в сообщении.
Установлено, что должностные лица отдела образования не приняли меры по уплате 7 детям указанных категорий госпомощи в размере не менее шести прожиточных минимумов для лиц соответствующего возраста.
В декабре 2019 года, ввиду нарушения ЗУ «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», и учитывая неспособность детей самостоятельно отстаивать свои имущественные права, на их защиту встала прокуратура.
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22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
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20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
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• В Славянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
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• УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
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• В Украине с начала лета утонули 100 человек
• В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
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• Участникам пробного ВНО вернут деньги, - Минобразования
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• Пробное ВНО можно пройти дома: названы условия
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Семеро детей-сирот из Славянска получат положенные по закону выплаты после вмешательства прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.