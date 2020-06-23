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Бездумная исполнительность

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
23 июня 2020 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Семеро детей-сирот из Славянска получат положенные по закону выплаты после вмешательства прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск о признании противоправной бездеятельности отдела образования Славянского городского совета и об обязательстве выплатить единовременную денежную помощь выпускникам общеобразовательных учебных заведений Славянска из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на общую сумму около 100 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица отдела образования не приняли меры по уплате 7 детям указанных категорий госпомощи в размере не менее шести прожиточных минимумов для лиц соответствующего возраста.

В декабре 2019 года, ввиду нарушения ЗУ «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», и учитывая неспособность детей самостоятельно отстаивать свои имущественные права, на их защиту встала прокуратура.
По материалам: Остров

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Семеро детей-сирот из Славянска получат положенные по закону выплаты после вмешательства прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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