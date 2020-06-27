 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
27 июня 2020 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Правоохранители обращают внимание на наличие у работников средств индивидуальной защиты и постоянное их использование, а также количество посетителей в помещениях, соблюдение ими установленных правил в связи с карантином.

Полицейские ведут активную информационную работу, напоминают гражданам об ограничениях. Цель полиции - не наказывать, а предотвратить массовое распространение вируса.

Правоохранители обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, установленных Кабинетом министров Украины, в частности проверяют владельцев магазинов, кафе, предприятия, предоставляющие услуги по пассажирским перевозкам.

С начала карантина проверено более тысячи объектов и перевозчиков.
По материалам: Слов'янський відділ поліції

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 июня 2020

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

22 июня 2020

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

21 июня 2020

Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

Также в разделе

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

— 26 июня 2020 —

Жертвой имущественного преступления стал житель города, который неосмотрительно оставил свои вещи рядом с незнакомым мужчиной. Правонарушитель был задержан в тот момент, когда пытался сбыть чужой смартфон на ближайшем рынке.

Читать далее ⇒

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

— 23 июня 2020 —

Семеро детей-сирот из Славянска получат положенные по закону выплаты после вмешательства прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Читать далее ⇒

В Украине с начала лета утонули 100 человек

— 17 июня 2020 —

С начала июня в водоемах Украины утонули 100 человек. Среди погибших - 17 детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Читать далее ⇒

Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен

— 12 июня 2020 —

Национальная полиция с начала карантина зафиксировала более 2200 нарушений карантина, - сообщает Минздрав Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли»

Полицейские ведут активную информационную работу, напоминают гражданам об ограничениях. Цель полиции - не наказывать, а предотвратить массовое распространение вируса.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 июня 2020

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

22 июня 2020

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

21 июня 2020

Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top