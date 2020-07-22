|22 июля 2020
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В Константиновке вечером 21 июля в результате стрельбы один человек погиб, а другой получил ранения. Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, в совершении преступления подозревают несовершеннолетнего.
Вечером в полицию обратился мужчина, житель Константиновки, который сообщил, что, находясь дома, услышал выстрелы, а когда вышел на улицу, то на перекрестке улиц неподалеку обнаружил убитым своего знакомого и раненым еще одного мужчину.
Личности погибшего и раненого были установлены - оба жители Краматорска. Раненый был госпитализирован.
В результате проведенных следственных действий было установлено, что стрелял 15-летний сын мужчины, обратившегося в полицию. По предварительной информации, погибший с товарищем приехали "выбить" долг у отца мальчика. Но несовершеннолетний вмешался в ситуацию, стремясь защитить отца, и, схватив охотничье ружье, произвел два выстрела.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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22 июля 2020
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• В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
21 июля 2020
• Украинцам открыли границы еще 13 стран
20 июля 2020
• ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
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• Роналду признан самым популярным спортсменом мира
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• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
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12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
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• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
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Комментарии к статье «В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца»
В Константиновке вечером 21 июля в результате стрельбы один человек погиб, а другой получил ранения. Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, в совершении преступления подозревают несовершеннолетнего.