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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца
22 июля 2020 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Константиновке вечером 21 июля в результате стрельбы один человек погиб, а другой получил ранения. Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, в совершении преступления подозревают несовершеннолетнего.

Вечером в полицию обратился мужчина, житель Константиновки, который сообщил, что, находясь дома, услышал выстрелы, а когда вышел на улицу, то на перекрестке улиц неподалеку обнаружил убитым своего знакомого и раненым еще одного мужчину.

Личности погибшего и раненого были установлены - оба жители Краматорска. Раненый был госпитализирован.

В результате проведенных следственных действий было установлено, что стрелял 15-летний сын мужчины, обратившегося в полицию. По предварительной информации, погибший с товарищем приехали "выбить" долг у отца мальчика. Но несовершеннолетний вмешался в ситуацию, стремясь защитить отца, и, схватив охотничье ружье, произвел два выстрела.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца»

В Константиновке вечером 21 июля в результате стрельбы один человек погиб, а другой получил ранения. Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, в совершении преступления подозревают несовершеннолетнего.

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