В Константиновке несовершеннолетний расстрелял двух мужчин, защищая отца

В Константиновке вечером 21 июля в результате стрельбы один человек погиб, а другой получил ранения. Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, в совершении преступления подозревают несовершеннолетнего.

Вечером в полицию обратился мужчина, житель Константиновки, который сообщил, что, находясь дома, услышал выстрелы, а когда вышел на улицу, то на перекрестке улиц неподалеку обнаружил убитым своего знакомого и раненым еще одного мужчину.

Личности погибшего и раненого были установлены - оба жители Краматорска. Раненый был госпитализирован.

В результате проведенных следственных действий было установлено, что стрелял 15-летний сын мужчины, обратившегося в полицию. По предварительной информации, погибший с товарищем приехали "выбить" долг у отца мальчика. Но несовершеннолетний вмешался в ситуацию, стремясь защитить отца, и, схватив охотничье ружье, произвел два выстрела.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).