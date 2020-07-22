В Донецкой области из-за аварии и обстрелов сокращенно водоснабжение в города

В Донецкой области из-за аварии и повреждения в результате обстрела участки трубопроводов сокращена подача воды по каналу "Северский Донец-Донбасс". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Порыв на магистральном водопроводе близ Славянска произошел сегодня около двух часов ночи на участке между 2-м и 3-м подъемом Второго Донецкого водопровода (ДДВ). Специалисты "Воды Донбасса" обнаружили на этом месте трещину длиной 3 метра вдоль заводского сварочного шва и оперативно приступили к ремонту. В 12:30 сварочные работы были завершены", - говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОГА также сообщил, что в районе Торецка, в "серой зоне", в результате обстрела повреждены участки трубопроводов диаметром 2300 мм и 2100 мм. Основные повреждения зафиксированы в районе балки Шумы, между временно оккупированной Горловкой и подконтрольным украинской власти Торецком.

"Подача воды по участкам трубопроводов диаметром 2300 мм (левый и правый) и диаметром 2100 мм остановлена. Поэтому ряд городов, в том числе и Мариуполь, переведены на водоснабжение с резервных водохранилищ, Покровск и Покровская группа городов - на подачу воды по графику. Только после получения гарантий тишины можно будет приступить к выполнению ремонтных работ. К тому времени подача воды по каналу будет сокращена на 30%", - сообщил Кириленко.

Он также отметил, что компания "Вода Донбасса" подала заявку на режим тишины и разминирование зоны ремонта.