В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек

По информации Департамента охраны здоровья облгосадминистрации в Полтавской области по состоянию на 11.07.2020 общее количество больных гепатитом В и С составляет 3922 человека.

Ещё 167 человек больных гепатитом В и С были зарегистрированы в начале года.

Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.

В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.