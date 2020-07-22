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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек
22 июля 2020 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Полтавской области количество больных гепатитом превышает 4 тысячи. Статистику заболеваемости гепатитом в Полтавской области УНН сообщил в официальном письме Директор Департамента Охраны Здоровья Полтавской ОГА Виктор Лысак.

По информации Департамента охраны здоровья облгосадминистрации в Полтавской области по состоянию на 11.07.2020 общее количество больных гепатитом В и С составляет 3922 человека.

Ещё 167 человек больных гепатитом В и С были зарегистрированы в начале года.

Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.

В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром. 
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек»

В Полтавской области количество больных гепатитом превышает 4 тысячи. Статистику заболеваемости гепатитом в Полтавской области УНН сообщил в официальном письме Директор Департамента Охраны Здоровья Полтавской ОГА Виктор Лысак.

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