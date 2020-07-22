В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек

|22 июля 2020
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В Полтавской области количество больных гепатитом превышает 4 тысячи. Статистику заболеваемости гепатитом в Полтавской области УНН сообщил в официальном письме Директор Департамента Охраны Здоровья Полтавской ОГА Виктор Лысак.
По информации Департамента охраны здоровья облгосадминистрации в Полтавской области по состоянию на 11.07.2020 общее количество больных гепатитом В и С составляет 3922 человека.
Ещё 167 человек больных гепатитом В и С были зарегистрированы в начале года.
Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.
В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.
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• Украинцам открыли границы еще 13 стран
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15 июля 2020
• УАФ представила новый дизайн формы сборной Украины
• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
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• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
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• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
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12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
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Комментарии к статье «В Полтавской области гепатитом болеет почти 4 тысячи человек»
В Полтавской области количество больных гепатитом превышает 4 тысячи. Статистику заболеваемости гепатитом в Полтавской области УНН сообщил в официальном письме Директор Департамента Охраны Здоровья Полтавской ОГА Виктор Лысак.