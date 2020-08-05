Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

|5 августа 2020
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В 2019 году наибольшее количество выбросов, в том числе диоксида серы и азота, продуцировали субъекты хозяйствования Днепропетровской области. Но лидером среди загрязнителей является предприятие из Донецкой области. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, больше всего выбросов произвело ПАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" - 247 322 тонн.
На втором месте "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" 169 888 тонн, на третьем - ПАО "Арселормиттал Кривой рог" металлургическое производство промышленная площадка №2 - 150 900, на четвертом - "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго" - 131 392 тонн, на пятом - "Запорожская ТЭС" АО "ДТЭК Днепроэнерго" - 98 651 тонн.
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• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
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• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
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• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
• Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества
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• Водки снова стало больше: Украина наращивает производство
22 июля 2020
• В Украине запускают регистрацию места жительства детей в онлайне через "Дію"
• Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
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В 2019 году наибольшее количество выбросов, в том числе диоксида серы и азота, продуцировали субъекты хозяйствования Днепропетровской области. Но лидером среди загрязнителей является предприятие из Донецкой области. Об этом сообщает Государственная служба статистики.