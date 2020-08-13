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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия
13 августа 2020 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Патрульная полиция теперь будет выписывать срочное предписание в отношении обидчика жертвы домашнего насилия. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий странице в сети Facebook.

"Проблема домашнего насилия - одна из главных вызовов в работе полиции по всему миру и Украина не составляет исключения. С начала работы, патрульная полиция уделяет значительное внимание этой проблеме, а недавно в этом направлении был сделан еще один важный шаг. Отныне работники Департамента патрульной полиции уполномоченные выносить срочное запрещающее предписание в отношении обидчика",- отметил он.

По его словам, срочное запрещающее предписание выносится на срок до 10 суток в отношении обидчика в случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия, недопущение его продолжение или повторного совершения и может содержать следующие мероприятия: обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица;  запрет на вход и пребывание в месте жительства (нахождения) пострадавшего лица; запрет в любой способ контактировать с пострадавшей лицом.

"Важной особенностью применения запретного предписания является тот факт, что он выносится как по заявлению пострадавшего лица, так и по собственной инициативе работника уполномоченного подразделения полиции по результатам проведения оценки рисков. Не стоит замалчивать домашнее насилие! Патрульная полиция - на страже вашей безопасности 24/7", - отметил Билошицкий.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия»

Патрульная полиция теперь будет выписывать срочное предписание в отношении обидчика жертвы домашнего насилия. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий странице в сети Facebook.

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