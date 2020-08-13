Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Патрульная полиция теперь будет выписывать срочное предписание в отношении обидчика жертвы домашнего насилия. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий странице в сети Facebook.

"Проблема домашнего насилия - одна из главных вызовов в работе полиции по всему миру и Украина не составляет исключения. С начала работы, патрульная полиция уделяет значительное внимание этой проблеме, а недавно в этом направлении был сделан еще один важный шаг. Отныне работники Департамента патрульной полиции уполномоченные выносить срочное запрещающее предписание в отношении обидчика",- отметил он.

По его словам, срочное запрещающее предписание выносится на срок до 10 суток в отношении обидчика в случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия, недопущение его продолжение или повторного совершения и может содержать следующие мероприятия: обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица; запрет на вход и пребывание в месте жительства (нахождения) пострадавшего лица; запрет в любой способ контактировать с пострадавшей лицом.

"Важной особенностью применения запретного предписания является тот факт, что он выносится как по заявлению пострадавшего лица, так и по собственной инициативе работника уполномоченного подразделения полиции по результатам проведения оценки рисков. Не стоит замалчивать домашнее насилие! Патрульная полиция - на страже вашей безопасности 24/7", - отметил Билошицкий.