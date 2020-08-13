На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Правоохранители на блокпосту вблизи Славянска обнаружили автомобиль Lexus, который был похищен в 2014 году в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Так, во время проверки документов на блокпосту по информационно-поисковыми базами Национальной полиции, оказалось, что транспортное средство Lexus находится в розыске и был похищен в Новоайдарском районе почти шесть лет назад.

Водителем оказался 50-летний житель Северодонецка. О том, что транспортное средство находится в розыске, он не знал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.