Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП

|16 августа 2020
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О похищении автомобиля сообщил 70-летний житель Славянска. Мужчина рассказал, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем «Волга» и, отъехав несколько метров, совершившего ДТП.
Полицейские провели ряд оперативных мероприятий для установления личности нарушителя и его местонахождения. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель, который только в конце июля освободился из мест лишения свободы.
Нарушитель рассказал правоохранителям, что находился в состоянии алкогольного опьянения и просто захотел покататься на ретро автомобили.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
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• За неделю украинцы более 260 тысяч раз воспользовались возможностями электронной подписи
13 августа 2020
• На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет
• Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия
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• Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста
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• Президент УАФ заразился коронавирусом
• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
• В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы
7 августа 2020
• Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций
• В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.
• Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года
• Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy
• Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 августа 2020
• Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе
• За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен
• УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
• Для украинцев открыты границы 38 стран
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• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
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Комментарии к статье «Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП»
О похищении автомобиля сообщил 70-летний житель Славянска. Мужчина рассказал, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем «Волга» и, отъехав несколько метров, совершившего ДТП.