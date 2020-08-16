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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП
16 августа 2020 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

О похищении автомобиля сообщил 70-летний житель Славянска. Мужчина рассказал, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем «Волга» и, отъехав несколько метров, совершившего ДТП.

Полицейские провели ряд оперативных мероприятий для установления личности нарушителя и его местонахождения. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель, который только в конце июля освободился из мест лишения свободы.

Нарушитель рассказал правоохранителям, что находился в состоянии алкогольного опьянения и просто захотел покататься на ретро автомобили.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: Слов'янський відділ поліції

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Комментарии к статье «Славянские оперативники установили человека, который угнал авто и попал на нем в ДТП»

О похищении автомобиля сообщил 70-летний житель Славянска. Мужчина рассказал, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем «Волга» и, отъехав несколько метров, совершившего ДТП.

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