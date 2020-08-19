в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

|19 августа 2020
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В Славянске Донецкой области полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.
В Славянске эксгумировали тела военных, погибших в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области. Захоронение с неидентифицированными останками нашли следователи полиции возле кладбища Славянска.
Раскопки продолжались двое суток. Проводили их представители миссии "Эвакуация 200" Вооруженных сил и судмедэксперты комитета Красного Креста. Из остатков взяли образцы ДНК, их направят в лабораторию в Киеве. В полиции надеются, это поможет установить судьбу пропавших без вести на Донбассе за время российско-украинской войны.
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19 августа 2020
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• Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста
• Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран
• Президент УАФ заразился коронавирусом
• В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные
10 августа 2020
• НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений
• Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
• В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%
• В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы
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В Славянске Донецкой области полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.