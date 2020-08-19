в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.

В Славянске Донецкой области полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.

В Славянске эксгумировали тела военных, погибших в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области. Захоронение с неидентифицированными останками нашли следователи полиции возле кладбища Славянска.

Раскопки продолжались двое суток. Проводили их представители миссии "Эвакуация 200" Вооруженных сил и судмедэксперты комитета Красного Креста. Из остатков взяли образцы ДНК, их направят в лабораторию в Киеве. В полиции надеются, это поможет установить судьбу пропавших без вести на Донбассе за время российско-украинской войны.