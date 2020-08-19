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Бездумная исполнительность

в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
19 августа 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске Донецкой области полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.

В Славянске эксгумировали тела военных, погибших в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области. Захоронение с неидентифицированными останками нашли следователи полиции возле кладбища Славянска.

Раскопки продолжались двое суток. Проводили их представители миссии "Эвакуация 200" Вооруженных сил и судмедэксперты комитета Красного Креста. Из остатков взяли образцы ДНК, их направят в лабораторию в Киеве. В полиции надеются, это поможет установить судьбу пропавших без вести на Донбассе за время российско-украинской войны.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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В Славянске Донецкой области полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.

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