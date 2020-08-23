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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине с начала августа утонули более 120 человек
23 августа 2020 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине с начала августа на водоемах погибли 120 человек, из которых около 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На водных объектах Украины с начала месяца погибло более 120 человек, из них почти 10 - детей. Спасено более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов", - говорится в сообщении ведомства.

В ГосЧС рассказали, что спасатели осуществляют профилактические мероприятия, направленные минимизировать трагические случаи на воде, в частности в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

  • Отметим, что во время отдыха у водоемов запрещено:
  • купаться в местах, не определенных местными органами власти и не оборудованными для купания людей;
  • вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночестве;
  • использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
  • плавать на плавсредствах у пляжей и других местах, не отведенных для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредствам, которые проходят недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, с начала 2020 года в Украине на водоемах погибли уже около 800 человек, из которых почти 80 - детей.
По материалам: 112.UA

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В Украине с начала августа на водоемах погибли 120 человек, из которых около 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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