|23 августа 2020
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В Украине с начала августа на водоемах погибли 120 человек, из которых около 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"На водных объектах Украины с начала месяца погибло более 120 человек, из них почти 10 - детей. Спасено более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов", - говорится в сообщении ведомства.
В ГосЧС рассказали, что спасатели осуществляют профилактические мероприятия, направленные минимизировать трагические случаи на воде, в частности в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Напомним, с начала 2020 года в Украине на водоемах погибли уже около 800 человек, из которых почти 80 - детей.
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19 августа 2020
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Комментарии к статье «В Украине с начала августа утонули более 120 человек»
В Украине с начала августа на водоемах погибли 120 человек, из которых около 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.