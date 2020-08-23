В Украине с начала августа утонули более 120 человек

В Украине с начала августа на водоемах погибли 120 человек, из которых около 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На водных объектах Украины с начала месяца погибло более 120 человек, из них почти 10 - детей. Спасено более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов", - говорится в сообщении ведомства.

В ГосЧС рассказали, что спасатели осуществляют профилактические мероприятия, направленные минимизировать трагические случаи на воде, в частности в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Отметим, что во время отдыха у водоемов запрещено:

купаться в местах, не определенных местными органами власти и не оборудованными для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

плавать на плавсредствах у пляжей и других местах, не отведенных для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые проходят недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

купание детей без сопровождения взрослых.

Напомним, с начала 2020 года в Украине на водоемах погибли уже около 800 человек, из которых почти 80 - детей.