|25 августа 2020
|Просмотров: 57
|
В учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с начала года было изъято более 7,3 кг наркотиков. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.
"По состоянию на 31 июля 2020 года оперативными подразделениями органов и учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины совместно с другими правоохранительными органами было выявлено и изъято более 7,3 кг наркотических средств в районе расположения учреждений", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что другим правоохранительным органам была оказана помощь в раскрытии более 900 преступлений в сфере оборота наркотических средств и из незаконного оборота было изъято 14,6 кг наркотических средств.
Напомним, в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на 1 июля 2020 года, отбывали наказание 457 иностранных граждан.
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
• Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября
• В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
• В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах
• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
• Современные напольные покрытия: обзор
• ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
• Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения
• Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы
• Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
• Надежный поиск поставщиков в Китае
• "Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"
19 августа 2020
• в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
18 августа 2020
• МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы
• В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс
• Внешние жесткие диски: критерии подбора
• В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон
• Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать
— 23 августа 2020 —
В Украине с начала августа на водоемах погибли 120 человек, из которых около 10 детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
— 19 августа 2020 —
В Славянске Донецкой области полицейские провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.
— 16 августа 2020 —
О похищении автомобиля сообщил 70-летний житель Славянска. Мужчина рассказал, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем «Волга» и, отъехав несколько метров, совершившего ДТП.
— 13 августа 2020 —
Правоохранители на блокпосту вблизи Славянска обнаружили автомобиль Lexus, который был похищен в 2014 году в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.
Приветствую, гость! Вход
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
• Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября
• В чем состоит разница между гриппом и COVID-19
• В Украине более 600 осужденных с начала года получили пенсию в тюрьмах
• В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
23 августа 2020
• ВОЗ обнародовала рекомендации о ношении масок для детей
• В Украине с начала августа утонули более 120 человек
• Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19
• Современные напольные покрытия: обзор
• ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• Привлекательные условия для фанатов киберспорта: где можно сделать ставку на Dota 2
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
• Если бы был выбор: украинцы назвали предпочтительные страны рождения
• Как максимально эффективно решить временные финансовые проблемы
• Украина приостанавливает безвиз с Беларусью: новые правила поездок
• Надежный поиск поставщиков в Китае
• "Укрзализныця" закрывает продажу билетов на поезда, следующих из регионов "красной зоны"
19 августа 2020
• в Славянске провели эксгумацию тел лиц, погибших во время военных действий в 2014 г.
• В честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира
• Рейтинг букмекеров: где делать ставки
• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
• Сборная Украины сыграет первый матч Лиги наций в Мадриде
18 августа 2020
• МОН планирует увеличить вес аттестата при поступлении в вузы
• В Украине снова скандал с Евровидением и РФ: мальчика не пустили на конкурс
• Внешние жесткие диски: критерии подбора
• В Минздраве разъяснили, какие ограничения будут в школах разных карантинных зон
• Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков»
В учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с начала года было изъято более 7,3 кг наркотиков. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.