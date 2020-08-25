В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков

В учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с начала года было изъято более 7,3 кг наркотиков. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.

"По состоянию на 31 июля 2020 года оперативными подразделениями органов и учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины совместно с другими правоохранительными органами было выявлено и изъято более 7,3 кг наркотических средств в районе расположения учреждений", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что другим правоохранительным органам была оказана помощь в раскрытии более 900 преступлений в сфере оборота наркотических средств и из незаконного оборота было изъято 14,6 кг наркотических средств.

Напомним, в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на 1 июля 2020 года, отбывали наказание 457 иностранных граждан.