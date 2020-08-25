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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков
25 августа 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с начала года было изъято более 7,3 кг наркотиков. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.

"По состоянию на 31 июля 2020 года оперативными подразделениями органов и учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины совместно с другими правоохранительными органами было выявлено и изъято более 7,3 кг наркотических средств в районе расположения учреждений", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что другим правоохранительным органам была оказана помощь в раскрытии более 900 преступлений в сфере оборота наркотических средств и из незаконного оборота было изъято 14,6 кг наркотических средств.

Напомним, в учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на 1 июля 2020 года, отбывали наказание 457 иностранных граждан.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «В Украине в тюрьмах с начала года изъяли более 7 кг наркотиков»

В учреждениях исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с начала года было изъято более 7,3 кг наркотиков. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.

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