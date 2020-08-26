Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии

|26 августа 2020
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Верховный суд округa Лос-Анджелес (штат Калифорния) отклонил ходатайствo режиссерa Романа Полански o восстановлении его в составe Американской академии киноискусств.
Полански исключили из киноакадемии два года назад после обвинения в совращении 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. Дело не закрыто в США до сих пор, причем суд отказался прекратить дело даже после ходатайства самой потерпевшей.
"Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах", — говорилось в ходатайстве.
Судья согласилась с тем, что академия могла предупредить режиссера заранее о голосовании по вопросу его исключения. При этом она пришла к выводу, что академия имела все основания исключить Полански.
"В правлении была причина исключить истца. Решение правления было основано на доказательствах, не было принято как произвол или каприз и не являлось злоупотреблением", - отметила судья Мэри Стробел.
Адвокат Харланд Браун, представляющий интересы Полански, заявил о нежелании оспаривать вердикт судьи.
Напомним, в 70-х Полански был обвинен в совращении 13-летней Саманты Геймер, после чего заключил сделку со следствием и сбежал из США. Дело все еще не закрыто, к тому же его обвинили в домогательствах еще несколько жертв. В 2018 году Полански исключили из Американской киноакадемии.
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Верховный суд округa Лос-Анджелес (штат Калифорния) отклонил ходатайствo режиссерa Романа Полански o восстановлении его в составe Американской академии киноискусств.