Суд отказался восстановить Романа Полански в составе Американской киноакадемии

Полански исключили из киноакадемии два года назад после обвинения в совращении 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. Дело не закрыто в США до сих пор, причем суд отказался прекратить дело даже после ходатайства самой потерпевшей.

"Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах", — говорилось в ходатайстве.

Судья согласилась с тем, что академия могла предупредить режиссера заранее о голосовании по вопросу его исключения. При этом она пришла к выводу, что академия имела все основания исключить Полански.

"В правлении была причина исключить истца. Решение правления было основано на доказательствах, не было принято как произвол или каприз и не являлось злоупотреблением", - отметила судья Мэри Стробел.

Адвокат Харланд Браун, представляющий интересы Полански, заявил о нежелании оспаривать вердикт судьи.

Напомним, в 70-х Полански был обвинен в совращении 13-летней Саманты Геймер, после чего заключил сделку со следствием и сбежал из США. Дело все еще не закрыто, к тому же его обвинили в домогательствах еще несколько жертв. В 2018 году Полански исключили из Американской киноакадемии.